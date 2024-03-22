Оля Полякова назвала три главных жизненных совета для ее 19-летней дочери

Украинская певица Оля Полякова честно ответила, какие жизненные принципы закладывает в свою старшую дочь Машу.

В своем фотоблоге артистка была откровенной и отметила три основных совета, которых хочет, чтобы следовала ее дочь. В первую очередь Оля отметила избегание поспешного принятия решений.

"Спешка. Очень важно не поддаваться ритму этого мира и всегда иметь холодную голову для принятия собственных решений, а не внезапных "О, да!", когда вы просмотрели видео в ТикТок или поговорили с подружкой", - написала Полякова.

Оля Полякова с дочерью/Пресс-служба

Следующим Оля считает неуместным для дочери чрезмерную мечтательность, в то же время советует полагаться на четкие цели и шаги для их достижения.

"Правильные цели, которые делятся на маленькие шаги, – стратегия успешного мечтателя. Иначе вы просто рискуете позволять ребенку жить в иллюзии. Скажем, ребенок хочет петь, он же не будет мечтать об этом всю жизнь. Он пойдет изучать нотную грамоту, в музыкальную школу и т.д. Все же воплощение мечты – это о балансе, нужном и на работе, и в жизни", – обьяснила звезда.

Оля Полякова с дочерью/Пресс-служба

Также Оля посоветовала Маше не обесценивать обучение в университете, потому что это расширяет ее мировоззрение.

"Очень много разговоров "а стоит ли учиться в универе?", "ой, да курсы дают то же". Я не согласна. Курсы не дают окружения, взглядов и такого развития мышления, как дает классное высшее образование", – добавила знаменитость.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой Маша назвала причину своей операции, которую ей делали в начале этого года.

Читайте также: