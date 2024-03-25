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Два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області виведено з експлуатації

Два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області виведено з експлуатації

Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії / Фото: Вікіпедія

Електростанцію нібито атакували невідомі безпілотники.

Два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області Росії виведено з експлуатації.

Про це інформують рос"ЗМІ". 

За словами очевидців, електростанцію атакували безпілотники.

За попередніми даними, в атаці на електростанцію брали участь одразу кілька дронів. Імовірно, перші з них атакували о 2:30 ранку. 

За словами очільника регіону Василя Голубєва, на підстанції почалося займання. Через пожежу в результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.

Наразі ж енергопостачання споживачів начебто відновлено. Водночас з експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС.

Також офіційно інформацію про атаку безпілотників росіяни не підтвердили, хоча місцеві у соцмережах доводять протилежне. 

Нагадаємо, що раніше у ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області.

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