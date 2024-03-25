Два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області виведено з експлуатації

Електростанцію нібито атакували невідомі безпілотники.
Два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області Росії виведено з експлуатації.
Про це інформують рос"ЗМІ".
За словами очевидців, електростанцію атакували безпілотники.
За попередніми даними, в атаці на електростанцію брали участь одразу кілька дронів. Імовірно, перші з них атакували о 2:30 ранку.
За словами очільника регіону Василя Голубєва, на підстанції почалося займання. Через пожежу в результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська.
Наразі ж енергопостачання споживачів начебто відновлено. Водночас з експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС.
Також офіційно інформацію про атаку безпілотників росіяни не підтвердили, хоча місцеві у соцмережах доводять протилежне.
Нагадаємо, що раніше у ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області.
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