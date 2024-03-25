Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации.

Об этом информируют рос"СМИ".

По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники.

По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Вероятно, первые из них атаковали в 2:30 утра.

По словам главы региона Василия Голубева, на подстанции началось возгорание. Из-за пожара в результате автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.

Пока же энергоснабжение потребителей вроде бы возобновлено. В то же время из эксплуатации временно выведены два энергоблока ГРЭС.

Также официально информацию об атаке беспилотников россияне не подтвердили, хотя местные в соцсетях доказывают обратное.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали удары по НПЗ в Самарской области.

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