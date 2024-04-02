В Сумской области раздалось 113 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 1 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 113 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская громады.

Эсманьская громада: враг бил из минометов (12 взрывов). Также были обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Шалыгинская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Хотинская громада: произведены обстрелы из минометов (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов), артиллерии (4 взрыва) и обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Средино-Будская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудар с самолета ракетами типа НАР (4 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва). В результате минометного обстрела ранен один человек.

Также читайте Украинские подразделения остановили диверсантов в Сумской области — Генштаб

Юнаковская громада: проведен минометный обстрел (8 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).

Светская громада: произошел обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская громада: враг ударил из минометов (32 взрыва).

Краснопольская громада: нанесены авиаудары с вертолета ракетами типа НАР (12 взрывов).

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области кафиры сбросили две бомбы на школу.

Добавим, что в Сумской области объявили принудительную эвакуацию 54 детей. Причиной называют ситуацию в трех населенных пунктах Шосткинского района.

Читайте ведущие новости дня: