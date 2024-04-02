Астрологічний прогноз на 2 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові справи не слід, а от завершувати ті, що вже перебувають у роботі, не тільки можна, а й потрібно: результат виявиться швидким та ефективним.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: помаранчевий, охра, кораловий, теракотовий.

Щасливе каміння дня: сардер, чорний нефрит, крокодиліт.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, бувають тривалими, тому, відчувши перші симптоми, необхідно одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: харчування теперішнього дня має бути помірним, кількість м'яса та риби потрібно обмежити, від алкоголю відмовитись категорично.

Стрижка дня: день, коли небажано не лише стригтися, а й взагалі чіпати волосся.

Дачні роботи дня: можна обрізати, прищеплювати та коригувати наземну частину дерева та кущів.

Магія та містика дня: можна виставлятиенергетичний захист та – зрозуміло, за допомогою професійного астролога – переписувати гороскоп.

Сни дня: сни сьогодення оманливі, тому приймати їх на віру не варто.

Табу дня: не можна відповідати грубістю на грубість, а образою на образу конфліктів треба уникати.

Цитата дня: «Яка різниця, хто сильніший, хто розумніший, красивіший, хто багатший? Зрештою, має значення тільки те, щаслива людина чи ні»(Ошо).

Читайте також: