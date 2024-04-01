2 квітня — яке церковне свято, чому не можна сваритися і веселитися

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 2 квітня, в православному календарі день пам’яті святого ієромонаха Тита Чудотворця. Він був видатним представником християнської церкви, який заслужив повагу та любов вірних своїми доброчесним життям і чудотворними вчинками. Він народився у Студійському монастирі біля Константинополя у IX столітті і від юних літ віддавав перевагу духовному розвитку та постійним пістам.

Преподобний Тит відомий своїми чудотворними вчинками, які Бог наділив його за доброчесне життя. Він зцілював хворих, відновлював здоров’я і волю зневіреним. Під час іконоборства, що охопило Візантію в VIII та IX століттях, він мужньо відстоював православне шанування ікон і відмовився виконувати накази імператора, який намагався знищити християнські святині.

Прикмети 2 квітня

Народні прикмети 2 квітня / Фото: Unsplash

Закричала перепілка — буде багато трави і хліба.

Розцвірінькалися горобці — до сонячного дня.

Ворона каркає — до біди.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші пращури намагалися не веселитися і не розважатися. Вважалося, що будь-які веселощі закінчаться бідою в родині. Також дуже важливо було уникати сварок. Існувало повір'я, що будь-яка сварка з близькою людиною веде до розставання.

Що можна робити завтра

За народними прикметами цього дня обов'язково змінювали постільну білизну. Вірили, що цим допомагають змінити невдачі на успіх. Також день вважався сприятливим для торгівлі. Чим більше прибутку отримали, тим більше його буде протягом року.

Читайте також: