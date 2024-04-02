Партизани виявили на тимчасово окупованому півострові ППО

Російське командування всіма можливими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури.
Партизани продовжують відстежувати нарощування коштів ППО на окупованому півострові.
Про це повідомляє рух "АТЕШ".
Так, на аеродромі міста Джанкой додатково розміщені зенітно-ракетні комплекси, які жодним чином не замасковані. За нашою інформацією, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром, не одноразово подавав заявки на отримання маскувальних мереж, але відповіді так і не отримав.
Російське командування всіма можливими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури, але коштів ППО є критично недостатнім.
"Зараз «АТЕШ» проник у Кримську дивізію ППО і надалі ми пильніше стежитимемо за наявністю та відсутністю засобів протиповітряної оборони на півострові. Разом ми зможемо вигнати окупантів із нашого Криму. Зв'язуйся з нашими координаторами та розпочинай свою боротьбу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, партизани дістали секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ – "спливли" цікаві дані.
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