Партизани виявили на тимчасово окупованому півострові ППО

Партизани продовжують відстежувати нарощування коштів ППО на окупованому півострові.

Про це повідомляє рух "АТЕШ".

Так, на аеродромі міста Джанкой додатково розміщені зенітно-ракетні комплекси, які жодним чином не замасковані. За нашою інформацією, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром, не одноразово подавав заявки на отримання маскувальних мереж, але відповіді так і не отримав.

Російське командування всіма можливими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури, але коштів ППО є критично недостатнім.

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"Зараз «АТЕШ» проник у Кримську дивізію ППО і надалі ми пильніше стежитимемо за наявністю та відсутністю засобів протиповітряної оборони на півострові. Разом ми зможемо вигнати окупантів із нашого Криму. Зв'язуйся з нашими координаторами та розпочинай свою боротьбу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, партизани дістали секретні документи про виробництво ракет X-32 в РФ – "спливли" цікаві дані.

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