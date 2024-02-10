На Херсонщині український дрон підірвав будинок гауляйтера на прізвисько "Танкіст": які наслідки

Його намагалися усунути з повітря вже не раз.

Зранку 9 лютого в селищі Нова Маячка, що на окупованому Лівобережжі Херсонщини з українського дрона підірвали будинок місцевого гауляйтера Геннадія Коломойця на прізвисько "Танкіст". Злочинець вижив, але будинок колаборанта і його автомобіль добряче пошкоджені.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

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Джерела в окупації повідомили, що український дрон залетів до будинку 54-річного Геннадія Коломойця, голови окупаційної адміністрації селища Нова Маячка Херсонщини близько четвертої години ранку 9 лютого. Внаслідок вибуху постраждали його автівка й будинок. Сам гауляйтер і його дружина вижили.

"Зараз у селищі українських дронів як бджіл. Через це російські окупанти намагаються менш відкрито пересуватися місцевими дорогами, їхніх "Уралів" у Новій Маячці помітно поменшало. Переживати чужинцям є за що: наші дрони підривали їх тут не раз. Сподіваємось, наступного разу "Танкіст" отримає своє і вже не виживе", – підсумували у ЦЖР.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують розширювати плацдарми на лівому березі Херсонської області. Українські війська нещодавно досягли певних успіхів у Кринках.

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