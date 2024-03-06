Підрив авто у Бердянську: ГУР повідомило деталі ліквідації колаборантки

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом співпраці з окупантами.

У середу, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Самойленко Світлана Володимирівна. Вона організовувала псевдовибори Путіна на окупованих територіях Запорізької області.



Про це пише ГУР МО.

За даними розвідки, після окупації міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із московитами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації. Її призначив "воєнний комендант" Бердянська – полковник армії РФ Бардін. Зрадниця очолила посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів".

Примітно, що чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

"У межах підготовки до псевдовиборів Путіна Світлана Самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні", – резюмувала вона.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську на Запоріжжі пролунав вибух 6 березня, після якого російські загарбники заявили про підрив організаторів фейкових виборів.

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