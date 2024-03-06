Подрыв авто в Бердянске: ГУР сообщило детали ликвидации коллаборантки

Правоохранители открыли уголовное производство по факту сотрудничества с оккупантами.

В среду, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске была ликвидирована коллаборант Самайленко Светлана Владимировна. Она организовывала псевдовыборы Путина на оккупированных территориях Запорожской области.



Об этом пишет ГУР МО.

По данным разведки после оккупации города в 2022 году женщина добровольно пошла на сотрудничество с московитами и получила место в российской оккупационной администрации. Ее назначил "военный комендант" Бердянска – полковник армии РФ Бардин. Предательница возглавила должность "заммэра по вопросам экономики, агросектора и финансов".

Примечательно, что мужчина и совершеннолетний сын женщины также служат русским оккупантам.

"В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании", – резюмировала она.

Напомним, в оккупированном Бердянске в Запорожье раздался взрыв 6 марта, после которого российские захватчики заявили о подрыве организаторов фейковых выборов.

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