Маск прокомментировал упреки в финансировании Трампа

Миллиардер Илон Маск отреагировал на упреки в финансировании кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам путиниста, эта информация не соответствует действительности.

Об этом Илон Маск написал в X.

"Чтобы внести ясность, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США", – подчеркнул он.

Ранее говорилось, что Дональд Трамп срочно ищет денежные вливания для поддержки своей президентской кампании. По данным NYT, в воскресенье, 3 марта, в Палм-Бич (Флорида) он встретился с Илоном Маском, одним из самых богатых людей мира, и несколькими состоятельными донорами-республиканцами.

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