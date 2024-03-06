Маск прокоментував закиди щодо фінансування Трампа

Мільярдер Ілон Маск відреагував на закиди щодо фінансування кандидата у президенти США Дональда Трампа. За словами путініста, ця інформація не відповідає дійсності.

Про це Ілон Маск написав у X.

"Щоб внести ясність, я не жертвую гроші жодному з кандидатів у президенти США", – наголосив він.

Раніше йшлося про те, що Дональд Трамп терміново шукає грошові вливання для підтримки своєї президентської кампанії. За даними NYT, у неділю, 3 березня, в Палм-Біч (Флорида) він зустрівся з Ілоном Маском, одним із найбагатших людей світу, і кількома заможними донорами-республіканцями.

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