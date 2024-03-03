Ілон Маск видав чергову "геніальну" заяву: цього разу – про НАТО

Висловлювання підприємця ставлять під сумнів його освіченість не вперше.

Ілон Маск продовжує "вражати" своїми не найрозумнішими думками. Так, він вважає, що НАТО має припинити існувати.

Про це йдеться у соцмережі X (Twitter).

Ілон Маск не розуміє, чому НАТО досі існує

Американський інвестор написав про те, що у 1991 році Радянський Союз розпався, і НАТО зіткнулася з екзистенційною кризою: причина його існування більше не існувала. Але замість того, пише він, щоб розформуватися, Альянс вигадав нову місію: розширитися. Мовляв, у "самореферентному циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для свого виправдання".

"Правда. Я завжди дивувався, чому НАТО досі існує, попри те, що його ворог і причина створення, Варшавський договір, розпалися", – видав Маск.

Слід зауважити, що Альянс було створено до підписання цього договору. Вочевидь, ця частина історії пройшла повз відомого путініста.

Раніше Маск зробив нову одіозну заяву про війну в Україні.

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