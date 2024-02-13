Маск оскандалився заявою про допомогу Україні і про Путіна

Мільярдер виступив проти допомоги для України. Він також заявив, що на Путіна начебто тиснуть, тому він змушений вести війну до кінця.

Перед голосування за допомогу Україні в Сенаті США мільярдер Ілон Маск закликав американців вплинути на сенаторів, аби ті провалили відповідний законопроєкт.

Про це Маск сказав у розмові з сенаторами-республіканцями.

Мільярдер закликав тиснути на сенаторів, аби ті не голосували за законопроєкт, який передбачає зокрема допомогу для України.

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"Ці витрати не допомагають Україні. Продовження війни не допоможе Україні. Путін у жодному разі не допустить, щоб РФ програла війну", – висловився Маск.

Окрім того, на його думку, на президента Росії Володимира Путіна чинять тиск, щоб той довів війну до кінця, оскільки "якщо він відступить, його вб'ють".

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Водночас мільярдер відповів на звинувачення в тому, що він є прихильником Путіна. На думку Маска, такі заяви "абсурдні".

Він зазначив, що зацікавлений у тому, щоб зупинити загибель людей з обох боків. Однак висловив сумнів, що домагатися усунення Путіна – мудро.

"Тим, хто хоче зміни режиму в Росії, слід подумати про те, хто та людина, яка може усунути Путіна, і чи буде ця людина миротворцем? Напевно, ні", – сказав бізнесмен.

Він додавши, що така людина, швидше за все, буде "ще більш жорсткою, ніж Путін".

Зауважимо, що 13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні таки підтримав законопроєкт, який передбачає 60 млрд дол. допомоги Україні.

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