У Путіна нова молода і дуже відома любов, а Кабаєву вже списали

Диктатору 71 рік, але кажуть, що він завів нову любов, яка майже вдвічі за нього молодша і дуже відома в РФ.

На кого очільник Кремля Володимир Путін проміняв коханку Кабаєву, від якої у нього нібито троє дітей, і хто "злив" подробиці його життя, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

"Путін намагається встигнути на всіх фронтах, розпочати війну під 8-й десяток виявилось замало, то, схоже, вирішив ще понароджувати собі подібних убивць, але не стрельне вже. всьо. Словом, по всій росії розповзаються чутки, що свою коханку кабаєву, яка йому нібито народила 3 дітей, але офіційно яких путін не визнає, вирішив списати, і завів собі нову любов на старості літ. Але коли таке випливає, диктатор дуже злиться", — розповідає Вікторія Гнатюк.

Хто злив інформацію?

Першими про нову і дуже відому в РФ коханку, написали в Телеграм-каналі “кремлевская табакерка”, туди місцеві "чинуши" постійно зливають різні “інсайди”, в тому числі й про те, хто з ким спить.

Підтвердження чуток?!

Про те, що Путін все ж завів нову коханку підтвердила і голова фонду “Русь сидящая” Ольга Романова в ефірі "24 каналу". Каже, ця пасія точно в путінському смаку.

Хто така Мізуліна?

"А тепер розкажемо, хто така Мізуліна, щоб ви розуміли увесь абсурд цього зв’язку. Вона — голова Ліги безпечного інтернету. Тобто та, яка робить усе, щоб росіяни й далі залишалися тупими і слухали лише Скабєєву, яка стелиться під Кремль разом зі своїми колегами. А ще Мізуліна "мочить" усіх співгромадян, які не підтримують Путіна і під час свого виступу 26 травня 2022 року в МІА "Росія Сьогодні" назвала громадян Росії "півнями, що кукурікають", а їхній від'їзд з країни — очищенням від небажаних громадян. А ще погрожувала зачистити Google і Вікіпедію, після того як вєлікая расія зачистить в Україні "нацистів" і "бендерівців". Відчуваєте, як співає путінськими прям словами, по типу “Кієв за трі дня”. Словом, вони знайшли один одного. Мізуліна завжди стукачила на всіх, ну а оцей весь комунізм їй дістався від мами й діда", — розповідає Гнатюк.

Путін і його уподобання

Ну й нарешті ціль досягнуто, путіна підкорила, а тепер крім того, що крисить на усіх своєму папіку, так вирішила прибрати і екскоханку Аліну Кабаєву. Її Путін, подейкуують, вже списав з рахунків, а як ми усі пам’ятаємо, 3-х дітей, яких вона йому народила, він так і не визнав публічно, а просто осипав золотом, аби та мовчала й з великого спорту перетягнув у велику політику. Там вона не дуже прославилася, зате встигла озолотитися і напастися будинками, квартирами та навіть яхтою Scheherazade.

"А щоб не палитися, то всьо дарував не путін, а олігархи, які засипали як самого диктатора, так і його оточення, і підживлювали мільйонами його романтичні зв’язки. Втім, навіть народження дітей, каже колишня депутатка Дердуми РФ Марія Максакова, не врятує ані Кабаєву, ані її отприсків", — розповідає Гнатюк.

Путіна цікавлять…

Це інтерв’ю Карлсона і Путіна нині обговорює увесь світ, адже нарешті й до інших дійшло, що в путінській голові сидить не лише ідея захопити Україну, а й відтяпати інші території країн НАТО та ЄС. Своїми гучними заявами диктатор сподівається набити ще трохи голосів на виборах, але ж ви пам’ятаєте, як путін ще виступає проти ЛГБТ і пропагує традиційні сім’ї? Ну з коханками хоч і попалився, але це не так страшно, як те, що росіянам відкривають все нові і нові закулісні таємниці диктатора. Як-от інтерес до юнаків.

Відтак, приписують Путіну ще один цікавий роман з несподіваним фіналом.

Диктатор позбувається небажаних свідків

Або от ще дивна смерть акушерки Кабаєвої, яка приймала на світ отприсків Путіна. До слова, сталося це за чотири дні до журналістського розслідування про "секретну" родину диктатора, а у повідомленні про її смерть зазначено, що вона поспіхом була кремована вже наступного дня після смерті.

Нагадаємо, колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж дав очільнику Кремля Путіну урок історії та натякнув, кому за його логікою належить більша частина РФ.

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