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Експрезидент Монголії дав Путіну урок історії та натякнув, кому належить більша частина РФ

Експрезидент Монголії дав Путіну урок історії та натякнув, кому належить більша частина РФ

Президент РФ Володимир Путін / Фото: скриншот з відео

Експрезидент Монголії показав мапу XIII століття, на якій більша частина теперішньої Росії належала Монгольській імперії.

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж дав очільнику Кремля Путіну урок історії та натякнув, кому за його логікою належить більша частина РФ.

Експрезидент Монголії опублікував на сторінці X мапу XIII століття, на якій більша частина теперішньої Росії належала Монгольській імперії.

"Після розмови Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся, ми - мирна і вільна нація", - написав він із сарказмом, висміявши "історичні лекції" Путіна під час інтерв'ю американському провокатору Карлсону.

Допис колишнього президента Монголії. ФОТО: Mongol Tsakhia ELBEGDORJ/Ч / ©
Допис колишнього президента Монголії. ФОТО: Mongol Tsakhia ELBEGDORJ/Ч

Нагадаємо, раніше після історичних бреднів Путіна про те, що "Україна історично належить Росії", американсько-китайський актор Роберт Ву зажадав від Росії повернути їм окупований 100 років тому Владивосток та інші території. 

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