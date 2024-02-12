Экс-президент Монголии дал Путину урок истории и намекнул, кому принадлежит большая часть РФ

Экс-президент Монголии показал карту XIII века, на которой большая часть нынешней России принадлежала Монгольской империи.

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж дал главе Кремля Путину урок истории и намекнул, кому по его логике принадлежит большая часть РФ.

Экс-президент Монголии опубликовал на странице X карту XIII века, на которой большая часть нынешней России принадлежала Монгольской империи.

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"После разговора Путина. Я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйся, мы - мирная и свободная нация", — написал он с сарказмом, высмеяв "исторические лекции" Путина во время интервью американскому провокатору Карлсону.

Сообщение бывшего президента Монголии. ФОТО: Mongol Tsakhia ELBEGDORJ/Ч

Напомним, ранее после исторических бредней Путина о том, что "Украина исторически принадлежит России", американско-китайский актер Роберт Ву потребовал от России вернуть им оккупированный 100 лет назад Владивосток и другие территории.

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