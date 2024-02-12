Bitcoin вже перетнув відмітку у 50 тис доларів – дані криптобіржі

Востаннє на такому рівні біткоїн торгувався наприкінці 2021 року.

Вартість популярної криптовалюти Bitcoin (BTC) перевищила 50 тисяч доларів вперше від кінця 2021 року.

Такі дані наводить криптобіржа Coindesk.

Попит на біткоїн виріс завдяки тому, що Китай пом’якшив грошово-кредитну політику.

Ціна найпопулярнішої криптовалюти зросла на 10% порівняно з котируваннями 9 лютого. Станом на вечір 12 лютого вона становить понад 50 тис доларів.

Курс Bitcoin (BTC)

Експерти пов’язують зростання курсу Bitcoin (BTC) з пом'якшенням грошово-кредитної політики Китаю, що призвело до збільшення покупок активів, зокрема, щодо криптовалюти.

Фахівці вважають, що якщо ціна протримається на високому рівні упродовж кількох днів, то можна буде чекати подальшого зростання. Не виключено, що ціна на криптовалюту подолає рекорд у 69 тис доларів.

Тим часом в Україні викрили угруповання, яке нападало на криптовалютників. Банда діяла "досконально". Зловмисники викрадали наближених до майбутніх жертв осіб, щоби дізнатися деталі їхнього побутового життя, наявність системи безпеки в будинках.

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