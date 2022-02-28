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ЗСУ в криптовалюті пожертвували 12,7 мільйона доларів

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ЗСУ в криптовалюті пожертвували 12,7 мільйона доларів

УНІАН

Дякуємо криптоспільноті!

Лише за два дні загальні пожертвування Збройним Силам України в криптовалюті виросли до $12,7 мільйона.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найбільше перераховують у:

  • Ethereum — $5.5 млн
  • Bitcoin — $4.4 млн
  • Tether — $2.1 млн 

Поширюйте рахунки та підтримуйте ЗСУ: 

  • BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
  • ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
  • TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
  • DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Нагадаємо, що українці та іноземці перерахували на відкритий Нацбанком спецрахунок для підтримки Збройних сил понад 1 млрд грн в еквіваленті, з яких 450 млн грн НБУ перерахував на потреби Нацгвардії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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