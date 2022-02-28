ЗСУ в криптовалюті пожертвували 12,7 мільйона доларів

Дякуємо криптоспільноті!

Лише за два дні загальні пожертвування Збройним Силам України в криптовалюті виросли до $12,7 мільйона.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найбільше перераховують у:

Ethereum — $5.5 млн

Bitcoin — $4.4 млн

Tether — $2.1 млн

Поширюйте рахунки та підтримуйте ЗСУ:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Нагадаємо, що українці та іноземці перерахували на відкритий Нацбанком спецрахунок для підтримки Збройних сил понад 1 млрд грн в еквіваленті, з яких 450 млн грн НБУ перерахував на потреби Нацгвардії.