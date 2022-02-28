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ВСУ в криптовалюте пожертвовали 12,7 миллиона долларов

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ВСУ в криптовалюте пожертвовали 12,7 миллиона долларов

УНИАН

Спасибо криптосообществу!

Всего за два дня общие пожертвования Вооруженным Силам Украины в криптовалюте выросли до $12,7 миллиона.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Больше всего перечисляют в:

  • Ethereum — $5.5 млн
  • Bitcoin — $4.4 млн
  • Tether — $2.1 млн

Распространяйте счета и поддерживайте ВСУ:

  • BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
  • ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
  • TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
  • DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Напомним, что украинцы и иностранцы перечислили на открытый Нацбанком спецсчет для поддержки Вооруженных сил более 1 млрд. грн. в эквиваленте, из которых 450 млн. грн. НБУ перечислил на нужды Нацгвардии.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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