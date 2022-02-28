ВСУ в криптовалюте пожертвовали 12,7 миллиона долларов

Спасибо криптосообществу!

Всего за два дня общие пожертвования Вооруженным Силам Украины в криптовалюте выросли до $12,7 миллиона.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Больше всего перечисляют в:

Ethereum — $5.5 млн

Bitcoin — $4.4 млн

Tether — $2.1 млн

Распространяйте счета и поддерживайте ВСУ:

BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

DOT — 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Напомним, что украинцы и иностранцы перечислили на открытый Нацбанком спецсчет для поддержки Вооруженных сил более 1 млрд. грн. в эквиваленте, из которых 450 млн. грн. НБУ перечислил на нужды Нацгвардии.