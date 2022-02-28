На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более миллиарда гривен: реквизиты

На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более миллиарда гривен: реквизиты

Перевести средства с помощью карты можно по ссылке https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces или через банковский счет по реквизитам.

Украинцы и иностранцы перечислили на открытый Нацбанком спецсчет для поддержки Вооруженных сил более 1 млрд. грн. в эквиваленте, из которых 450 млн. грн. НБУ перечислил на нужды Нацгвардии.

Об этом сообщили в НБУ 28 февраля.

Согласно сообщению регулятора, деньги поступали от граждан и предприятий Украины, а также международного сообщества, в том числе США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

"Помочь ВСУ можно, просто оуществив перевод с помощью платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Нацбанка", – подтвердил НБУ.

Напомним, Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет UA84300001000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Нацбанк уточняет, что это мультивалютный счет, созданный и для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), и украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.

Перевести средства с помощью карты можно по ссылке https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces или через банковский счет по реквизитам.