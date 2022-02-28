На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более миллиарда гривен: реквизиты

Перевести средства с помощью карты можно по ссылке https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces или через банковский счет по реквизитам.
Украинцы и иностранцы перечислили на открытый Нацбанком спецсчет для поддержки Вооруженных сил более 1 млрд. грн. в эквиваленте, из которых 450 млн. грн. НБУ перечислил на нужды Нацгвардии.
Об этом сообщили в НБУ 28 февраля.
Согласно сообщению регулятора, деньги поступали от граждан и предприятий Украины, а также международного сообщества, в том числе США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.
"Помочь ВСУ можно, просто оуществив перевод с помощью платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Нацбанка", – подтвердил НБУ.
Напомним, Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет UA84300001000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Нацбанк уточняет, что это мультивалютный счет, созданный и для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), и украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.
Перевести средства с помощью карты можно по ссылке https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces или через банковский счет по реквизитам.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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