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На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более миллиарда гривен: реквизиты

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На счет Нацбанка для поддержки ВСУ поступило более миллиарда гривен: реквизиты

НБУ

Перевести средства с помощью карты можно по ссылке https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces или через банковский счет по реквизитам.

Украинцы и иностранцы перечислили на открытый Нацбанком спецсчет для поддержки Вооруженных сил более 1 млрд. грн. в эквиваленте, из которых 450 млн. грн. НБУ перечислил на нужды Нацгвардии.

Об этом сообщили в НБУ 28 февраля.

Согласно сообщению регулятора, деньги поступали от граждан и предприятий Украины, а также международного сообщества, в том числе США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

"Помочь ВСУ можно, просто оуществив перевод с помощью платежной карты любого банка любой страны мира, и средства поступят на специальный счет Нацбанка", – подтвердил НБУ.

Напомним, Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет UA84300001000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Нацбанк уточняет, что это мультивалютный счет, созданный и для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), и украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.

Перевести средства с помощью карты можно по ссылке https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces или через банковский счет по реквизитам.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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