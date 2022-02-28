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Басков, Егорова и другие: в Сеть слили телефоны "друзей Путина"

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Басков, Егорова и другие: в Сеть слили телефоны "друзей Путина"

Филипп Киркоров / vk.com/fkirkorov

Можете позвонить им.

В Сеть начали "сливать" мобильные номера российских и украинских знаменитостей, которые поддерживают режим Путина, а также тех, кто в свое время переехал жить в Россию.

В Telegram-канале Pravda Gerashchenko появились мобильные номера таких российских знаменитостей:

  • Дана Борисова +7 903 798 97 05
  • Николай Басков +7 968 588 44 99
  • Олег Газманов +7 925 100 00 25
  • Филипп Киркоров +7 985 762 50 60
  • Прохор Шаляпин +7 985 777 12 12
  • Родион Газманов +7 926 210 52 92
  • Владимир Соловьев +7 929 970 33 33
  • Марина Белова +7 921 949 08 88
  • Джиган +7 925 280 00 57
  • Алексей Щербаков +7 926 353 28 84
  • Джигурда +7 903 628 5364

Также есть номера мобильных телефонов украинских знаменитостей, которые в трудные для Украины времена переехали в Россию и стали там строить свою медийную карьеру:

  • Снежана Егорова +380 67 506 8787
  • Ани Лорак +7 985 176 2525
  • Регина Тодоренко +7 985 555 19 90
  • Светлана Лобода +380 67 442 7313
  • Игорь Лихута +380 50 469 1318

Украинские политики, которые поддержали войну России против Украины:

  • Илья Кива (Вайбер) +380675200099
  • Мэр Купянска +380954256680
  • Анатолий Шарий +370 645 60105

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

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