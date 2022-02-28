Басков, Егорова и другие: в Сеть слили телефоны "друзей Путина"

Можете позвонить им.
В Сеть начали "сливать" мобильные номера российских и украинских знаменитостей, которые поддерживают режим Путина, а также тех, кто в свое время переехал жить в Россию.
В Telegram-канале Pravda Gerashchenko появились мобильные номера таких российских знаменитостей:
- Дана Борисова +7 903 798 97 05
- Николай Басков +7 968 588 44 99
- Олег Газманов +7 925 100 00 25
- Филипп Киркоров +7 985 762 50 60
- Прохор Шаляпин +7 985 777 12 12
- Родион Газманов +7 926 210 52 92
- Владимир Соловьев +7 929 970 33 33
- Марина Белова +7 921 949 08 88
- Джиган +7 925 280 00 57
- Алексей Щербаков +7 926 353 28 84
- Джигурда +7 903 628 5364
Также есть номера мобильных телефонов украинских знаменитостей, которые в трудные для Украины времена переехали в Россию и стали там строить свою медийную карьеру:
- Снежана Егорова +380 67 506 8787
- Ани Лорак +7 985 176 2525
- Регина Тодоренко +7 985 555 19 90
- Светлана Лобода +380 67 442 7313
- Игорь Лихута +380 50 469 1318
Украинские политики, которые поддержали войну России против Украины:
- Илья Кива (Вайбер) +380675200099
- Мэр Купянска +380954256680
- Анатолий Шарий +370 645 60105
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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