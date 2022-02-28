Басков, Егорова и другие: в Сеть слили телефоны "друзей Путина"

Басков, Егорова и другие: в Сеть слили телефоны "друзей Путина"

Можете позвонить им.

В Сеть начали "сливать" мобильные номера российских и украинских знаменитостей, которые поддерживают режим Путина, а также тех, кто в свое время переехал жить в Россию.

В Telegram-канале Pravda Gerashchenko появились мобильные номера таких российских знаменитостей:

Дана Борисова +7 903 798 97 05

Николай Басков +7 968 588 44 99

Олег Газманов +7 925 100 00 25

Филипп Киркоров +7 985 762 50 60

Прохор Шаляпин +7 985 777 12 12

Родион Газманов +7 926 210 52 92

Владимир Соловьев +7 929 970 33 33

Марина Белова +7 921 949 08 88

Джиган +7 925 280 00 57

Алексей Щербаков +7 926 353 28 84

Джигурда +7 903 628 5364

Также есть номера мобильных телефонов украинских знаменитостей, которые в трудные для Украины времена переехали в Россию и стали там строить свою медийную карьеру:

Снежана Егорова +380 67 506 8787

Ани Лорак +7 985 176 2525

Регина Тодоренко +7 985 555 19 90

Светлана Лобода +380 67 442 7313

Игорь Лихута +380 50 469 1318

Украинские политики, которые поддержали войну России против Украины:

Илья Кива (Вайбер) +380675200099

Мэр Купянска +380954256680

Анатолий Шарий +370 645 60105

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: