СБУ открыла киберфронт для взлома российских ресурсов

Служба безопасности Украины призвала граждан помогать украинским кибервойскам взламывать ресурсы России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены", — отметили в ведомстве.

В СБУ сообщили, что с 28 февраля в чат-боте появилась новая функция "Киберфронт", куда можно передавать данные об уязвимых точках (багах, бэкдорах, входах, логинах и паролях) российских ресурсов.

"Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях. Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом", – заявили в СБУ.