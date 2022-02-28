Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

СБУ открыла киберфронт для взлома российских ресурсов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
СБУ открыла киберфронт для взлома российских ресурсов

СБУ

Служба безопасности Украины призвала граждан помогать украинским кибервойскам взламывать ресурсы России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"За прошедшие дни мы получили много полезной информации о перемещении врага и его ДРГ. Благодаря вам многие оккупанты были уничтожены", — отметили в ведомстве.

В СБУ сообщили, что с 28 февраля в чат-боте появилась новая функция "Киберфронт", куда можно передавать данные об уязвимых точках (багах, бэкдорах, входах, логинах и паролях) российских ресурсов.

"Это могут быть уязвимости в электронной почте, вебсайтах, онлайн-банкинге, системах управления, компьютерных сетях, центрах сертификации, ключах, мессенджерах, соцсетях. Украинские киберспециалисты используют эту информацию, чтобы бороться с оккупантом", – заявили в СБУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация