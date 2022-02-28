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СБУ відкрила кіберфронт для зламування російських ресурсів

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СБУ відкрила кіберфронт для зламування російських ресурсів

СБУ

Служба безпеки Українців закликала громадян допомагати українським кібервійськам зламувати ресурси Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено", – зазначили у відомстві.

У СБУ повідомили, що з 28 лютого у чат-боті з’явилася нова функція "Кіберфронт", куди можна передавати дані про вразливі точки (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) російських ресурсів.

"Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах. Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом", – заявили в СБУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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