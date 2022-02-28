СБУ відкрила кіберфронт для зламування російських ресурсів

Служба безпеки Українців закликала громадян допомагати українським кібервійськам зламувати ресурси Росії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено", – зазначили у відомстві.

У СБУ повідомили, що з 28 лютого у чат-боті з’явилася нова функція "Кіберфронт", куди можна передавати дані про вразливі точки (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) російських ресурсів.

"Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах. Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом", – заявили в СБУ.