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Кіберполіція створила бот "Народний месник" та попередила про фейкові дублікати

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Кіберполіція створила бот "Народний месник" та попередила про фейкові дублікати

Associated Press

Мета бота – виявлення та знешкодження ворожого сегменту.

Департамент кіберполіції Національної поліції України розробив та на офіційних ресурсах повідомив про створення та подальшого супроводження телеграм-бота за посиланням @ukraine_avanger_bot (народний месник). 

Про це повідомили в кіберполіції.

"В телеграмі під нього кібервійська РФ вже створили кілька десятків дублікатів. Але поряд з тим – це наш офіційний телеграм-бот, створений для Національної поліції України та ЗСУ.  Мета ­– виявлення та знешкодження ворожого сегменту (міток, пересування ворожої техніки, виявлення нерозірваних боєприпасів, диверсантів тощо). Функціонал бота постійно модифікується, але є простим та доступним", ­– йдеться в повідомленні.

В кіберполіції закликали встановити бот собі, а також поширити інформацію про нього серед інших. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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