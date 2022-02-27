Кіберполіція створила бот "Народний месник" та попередила про фейкові дублікати

Мета бота – виявлення та знешкодження ворожого сегменту.

Департамент кіберполіції Національної поліції України розробив та на офіційних ресурсах повідомив про створення та подальшого супроводження телеграм-бота за посиланням @ukraine_avanger_bot (народний месник).

Про це повідомили в кіберполіції.

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"В телеграмі під нього кібервійська РФ вже створили кілька десятків дублікатів. Але поряд з тим – це наш офіційний телеграм-бот, створений для Національної поліції України та ЗСУ. Мета ­– виявлення та знешкодження ворожого сегменту (міток, пересування ворожої техніки, виявлення нерозірваних боєприпасів, диверсантів тощо). Функціонал бота постійно модифікується, але є простим та доступним", ­– йдеться в повідомленні.

В кіберполіції закликали встановити бот собі, а також поширити інформацію про нього серед інших.