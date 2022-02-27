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На Херсонщині російські окупанти грабують "Приватбанк" (відео)

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Мародерів зняла камера спостереження.

Російські війська, які зуміли прорватися на територію Херсонської області, займаються мародерством.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"О, сейф понесли!" В Херсонській області окупанти грабують "Приватбанк". Велика армія великої країни", - написав він.

Раніше повідомлялося, що під Херсоном медики везли пораненого: окупанти підбили "швидку".

Зазначимо:

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