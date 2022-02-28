На украинско-белорусской границе начались переговоры с Россией

На украинско-белорусской границе начались переговоры с Россией

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Сегодня, 28 февраля, начались переговоры с Россией на украинско-белорусской границе в Гомельской области.

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К участникам переговоров вышел министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он отметил, что между президентом Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным было договорено, что участники встречи могут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, в состав украинской делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.