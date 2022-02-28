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На украинско-белорусской границе начались переговоры с Россией

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На украинско-белорусской границе начались переговоры с Россией

скриншот с видео

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Сегодня, 28 февраля, начались переговоры с Россией на украинско-белорусской границе в Гомельской области.

К участникам переговоров вышел министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Он отметил, что между президентом Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным было договорено, что участники встречи могут чувствовать себя в безопасности.

Напомним, в состав украинской делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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