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Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст – мэр

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Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст – мэр

Атрошенко также призвал горожан координировать усилия и помогать армии, территориальной обороне, медикам и друг другу.

Российские войска продолжают бомбить Чернигов, однако город держит оборону и никто не собирается его сдавать.

Об этом 28 февраля заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Мы пережили еще одну ночь. Я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Да, они нас бомбят, но мы сплочены и готовы давать отпор. Я призываю всех присоединяться и оказывать помощь там, где вы можете быть полезны в борьбе за Чернигов. Победа будет за нами", – заявил городской голова.

Он также призвал черниговцев координировать усилия и помогать армии, территориальной обороне, медикам и друг другу.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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