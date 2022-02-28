Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст – мэр

Атрошенко также призвал горожан координировать усилия и помогать армии, территориальной обороне, медикам и друг другу.

Российские войска продолжают бомбить Чернигов, однако город держит оборону и никто не собирается его сдавать.

Об этом 28 февраля заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Мы пережили еще одну ночь. Я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Да, они нас бомбят, но мы сплочены и готовы давать отпор. Я призываю всех присоединяться и оказывать помощь там, где вы можете быть полезны в борьбе за Чернигов. Победа будет за нами", – заявил городской голова.

Он также призвал черниговцев координировать усилия и помогать армии, территориальной обороне, медикам и друг другу.