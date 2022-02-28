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Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть – мер

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Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть – мер

Атрошенко також закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та один одному.

Російські війська продовжують бомбити Чернігів, проте місто тримає оборону і ніхто не збирається його здавати.  

Про це 28 лютого заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так, вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу там, де ви можете бути корисні в боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами", – заявив міський голова.

Він також закликав чернігівців координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та один одному.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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