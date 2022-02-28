Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть – мер

Атрошенко також закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та один одному.

Російські війська продовжують бомбити Чернігів, проте місто тримає оборону і ніхто не збирається його здавати.

Про це 28 лютого заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так, вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу там, де ви можете бути корисні в боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами", – заявив міський голова.

Він також закликав чернігівців координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та один одному.