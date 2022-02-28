Прикордонники зі Зміїного живі - ВМС ЗСУ

Прикордонників узяли в полон окупанти.

Українські прикордонники з острова Зміїний живі, повідомляють у ВМС ЗСУ.

"Стосовно дій РФ біля острову Зміїний.

26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, до острова з метою виконання гуманітарної місії було направлено цивільне судно МПРС "Сапфір" для допомоги постраждалим. Разом з екіпажем погодились вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їх помічники. Але їх незаконно захопили росіяни. Незаконне захоплення цивільного судна-некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушенням правил і звичаїв війни, міжнародного гуманітарного права.

Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України.

Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян.

Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон російські окупанти на острові Зміїний.

Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре!

Але російська пропаганда намагається розкрутити "новину" про те, що начебто влада України «забула», «поховала» своїх підлеглих.

При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острова.

У свою чергу, окупанти "забули" повідомити про те, що вони повністю розтрощили інфраструктуру острова: маяк, вишки, антени, тощо. Відповідно, зв'язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби зв’язатися із особовим складом та дізнатися про його долю були марними. А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями.

Підсумовуючи сказане, хочемо додати, ворог вкотре продемонстрував свою сутність. І знов довів, що віри і правди в його діях і словах немає.

А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею", - йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: