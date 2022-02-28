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У Київській області знищили ворожий "Бук" – відео

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ЗСУ України знищили "Бук" російських окупантів.

Біля с. Іванків Київської області ЗСУ України знищили "Бук" російських окупантів.

"Бук" ліквідували безпілотним літальним апаратом "Bayraktar TB2".

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний. 

Байрактар, Іванків

Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!

Опубліковано Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Нагадаємо, 27 лютого Байрактар знищив російський БУК на Житомирщині.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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