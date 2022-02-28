У Київській області знищили ворожий "Бук" – відео

Біля с. Іванків Київської області ЗСУ України знищили "Бук" російських окупантів.

"Бук" ліквідували безпілотним літальним апаратом "Bayraktar TB2".

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!

Нагадаємо, 27 лютого Байрактар знищив російський БУК на Житомирщині.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: