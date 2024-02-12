Bitcoin уже пересек отметку в 50 тыс долларов – данные криптобиржи

В последний раз на таком уровне биткоин торговался в конце 2021 года.

Стоимость популярной криптовалюты Bitcoin (BTC) превысила 50 тысяч долларов впервые с конца 2021 года.

Такие данные приводит криптобиржа Coindesk.

Спрос на биткоин вырос благодаря тому, что Китай смягчил денежно-кредитную политику.

Цена самой популярной криптовалюты выросла на 10% по сравнению с котировками 9 февраля. По состоянию на вечер 12 февраля она составляет более 50 тысяч долларов.

Курс Bitcoin (BTC)

Эксперты связывают рост курса Bitcoin (BTC) с смягчением денежно-кредитной политики Китая, что привело к увеличению покупок активов, в частности по криптовалюте.

Специалисты считают, что если цена продержится на высоком уровне несколько дней, то можно будет ожидать дальнейшего роста. Не исключено, что цена на криптовалюту преодолеет рекорд в 69 тысяч долларов.

Тем временем в Украине разоблачили группировку, которая нападала на криптовалютников. Банда действовала "совершенно". Злоумышленники похищали приближенных к будущим жертвам лиц, чтобы узнать детали их бытовой жизни, наличие системы безопасности в домах.

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