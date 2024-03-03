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Рятувальники повідомили, скільки людей може перебувати під завалами в Одесі

Рятувальники повідомили, скільки людей може перебувати під завалами в Одесі

Наслідки влучання дрона РФ в будинок в Одесі. / Фото: ДСНС

Кілька людей, яких вважали зниклими безвісти, не були вдома на момент удару БпЛА.

В Одесі під завалами багатоповерхівки, куди вночі проти 2 лютого влетів російський безпілотник, можуть перебувати ще чотири людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

"Сьогодні до ДСНС звернулись три людини, які були в переліках ймовірних осіб, які можуть перебувати під завалами. Невеличка така гарна для нас новина, ці люди живі", - йдеться у повідомленні. 

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що троє мешканців будинку не перебували вдома під час атаки РФ.

"Підтверджую: сьогодні вранці троє людей, які ми вважали перебувають під завалами, звернулися до наших рятувальників і повідомили, що вони за тиждень до цього виїхали у своїх справах. Це звичайно позитив, тому що майже добу шукали зокрема і їх", - наголосив він. 

До слова, станом на ранок 3 березня в Одесі кількість загиблих внаслідок удару БпЛА зросла до десяти. Серед жертв - троє маленьких дітей. 

Нагадаємо, під час атаки безпілотників вночі 2 березня дрони маневрували між житловими будинками. Атака була дуже ущільнена, а не розтягнена в часі. Один БпЛА влучив у багатоповерхівку. 

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