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Спасатели сообщили, сколько людей может находиться под завалами в Одессе

Спасатели сообщили, сколько людей может находиться под завалами в Одессе

Последствия попадания дрона РФ в дом в Одессе / Фото: ГСЧС

Несколько человек, считавшихся пропавшими без вести, не были дома на момент удара БпЛА.

В Одессе под завалами многоэтажки, куда ночью на 2 февраля влетел российский беспилотник, могут находиться еще четыре человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Сегодня в ГСЧС обратились три человека, которые были в перечне вероятных лиц, которые могут находиться под завалами. Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы", — говорится в сообщении.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что трое жильцов дома не находились дома во время атаки РФ.

"Подтверждаю: сегодня утром три человека, которые мы считали находящимися под завалами, обратились к нашим спасателям и сообщили, что они за неделю до этого уехали по своим делам. Это конечно позитив, потому что почти сутки искали в том числе и их", — подчеркнул он. .

К слову, по состоянию на утро 3 марта в Одессе количество погибших в результате удара БпЛА выросло до десяти. Среди жертв – трое маленьких детей.

Напомним, во время атаки беспилотников ночью 2 марта дроны маневрировали между жилыми домами. Атака была очень уплотнена, а не растянута во времени. Один БпЛА попал в многоэтажку.

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