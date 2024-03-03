Окупанти обстріляли один із районів Херсона – подробиці, фото

Окупаційна армія Росії вранці 3 березня вдарила по Корабельному району Херсона. Інформації про жертв та поранених немає.

Про це повідомив ​​очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Росіяни обстріляли місто з тимчасово окупованого лівого берега. Станом на зараз відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки.

Наслідки обстрілу Херсона 3 березня

Наслідки обстрілу Херсона 3 березня

Наслідки обстрілу Херсона 3 березня

Наслідки обстрілу Херсона 3 березня

Внаслідок атаки пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо.

Нагадаємо, окупанти вгатили ракетами по житловому району Покровська – які наслідки (фото).

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