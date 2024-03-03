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Окупанти обстріляли один із районів Херсона – подробиці, фото

Окупанти обстріляли один із районів Херсона – подробиці, фото

Наслідки обстрілу Херсона 3 березня / Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Росіяни вчергове атакували Херсон.

Окупаційна армія Росії вранці 3 березня вдарила по Корабельному району Херсона. Інформації про жертв та поранених немає.   

Про це повідомив ​​очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Росіяни обстріляли місто з тимчасово окупованого лівого берега. Станом на зараз відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки.

Наслідки обстрілу Херсона 3 березня / ©
Наслідки обстрілу Херсона 3 березня
Наслідки обстрілу Херсона 3 березня / ©
Наслідки обстрілу Херсона 3 березня
Наслідки обстрілу Херсона 3 березня / ©
Наслідки обстрілу Херсона 3 березня
Наслідки обстрілу Херсона 3 березня / ©
Наслідки обстрілу Херсона 3 березня

Внаслідок атаки пошкоджені квартири, дах, МАФи тощо.

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