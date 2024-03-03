Илон Маск выдал очередное "гениальное" заявление: в єтот раз – о НАТО

Илон Маск продолжает "поражать" своими не самыми умными мыслями. Так, он считает, что НАТО должно прекратить существование.

Об этом говорится в соцсети X (Twitter).

Илон Маск не понимает, почему НАТО до сих пор существует

Американский инвестор написал о том, что в 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причина его существования больше не существовала. Но вместо того, пишет он, чтобы расформироваться, Альянс придумал новую миссию: расшириться. Мол, в "самореферентном цикле расширения НАТО создаст враждебность, необходимую для своего оправдания".

"Правда. Я всегда удивлялся, почему НАТО до сих пор существует, несмотря на то, что его враг и причина создания, Варшавский договор распались", — выдал Маск.

Следует отметить, что Североатлантический союз был создан для подписания этого договора. Очевидно, эта часть истории прошла мимо известного путиниста.

Ранее Маск сделал новое одиозное заявление о войне в Украине.

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