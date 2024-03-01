Сын бывшего украинского мэра возглавил “представительство Херсонской области” в Москве

Владимир Боделан давно сбежал из Украины и находится в розыске с 2016 года.
В Москве 2 февраля 2024 года официально открылись “представительства” оккупационных властей Запорожской и Херсонской областей, как “субъектов РФ”. Херсонское “представительство” при правительстве РФ возглавил сбежавший из Украины Владимир Боделан, сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана, который был главой областного города с 1998 по 2002 год.
Об этом сообщил Центр журналистских расследований.
В госреестре РФ "представительства" оккупированных украинских территорий значатся как "органы государственной власти субъектов РФ", которые осуществляют взаимодействие между областной администрацией и высшими органами исполнительной власти России.
По словам гауляйтера Владимира Сальдо, теперь Боделан будет представлять интересы Херсонской области в столице.
Но расследователи утверждают, что главными заботами представительств “субъектов” со столицами в Геническе и Мелитополе будут “встречи-проводы чиновников” и “лоббирование интересов местных барыг в коридорах российских властей”.
“Однако задачи спецслужб РФ, несомненно, будут в приоритете”, – говорится в материале.
Что известно о Владимире Боделане
С декабря 2010 года Владимир Боделан занимал должность начальника Главного территориального управления МЧС в Одесской области.
При его руководстве, 2 мая 2014 года, в одесском Доме профсоюзов возник пожар в результате массовых беспорядков между проукраинскими активистами и антимайдановцами. В результате этих трагических событий погибли 42 человека.
После этого Боделан был отстранен от должности и через несколько месяцев уволен.
По данным следствия, причиной массовой гибели 2 мая 2014 года стали действия Владимира Боделана, который находился на месте пожара и отдал приказ пожарным расчетам не выезжать на вызов.
Против Владимира Боделана было открыто уголовное производство по ст. 135 ч. 3 УК Украины (оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям).
В 2016 году подозреваемый был объявлен в розыск, но к этому времени он уже успел сбежать из Украины в аннексированный Крым.
В 2017 году стало известно, что Владимир Боделан получил российское гражданство и продолжил карьеру, получив должность начальника “крымского филиала” Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ.
В ходе журналистского расследования были получены сведения, что после оккупации Херсонской области Владимир Боделан стал заместителем Сальдо.
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