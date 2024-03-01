Сын бывшего украинского мэра возглавил “представительство Херсонской области” в Москве

Владимир Боделан давно сбежал из Украины и находится в розыске с 2016 года.

В Москве 2 февраля 2024 года официально открылись “представительства” оккупационных властей Запорожской и Херсонской областей, как “субъектов РФ”. Херсонское “представительство” при правительстве РФ возглавил сбежавший из Украины Владимир Боделан, сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана, который был главой областного города с 1998 по 2002 год.

Об этом сообщил Центр журналистских расследований.

В госреестре РФ "представительства" оккупированных украинских территорий значатся как "органы государственной власти субъектов РФ", которые осуществляют взаимодействие между областной администрацией и высшими органами исполнительной власти России.

По словам гауляйтера Владимира Сальдо, теперь Боделан будет представлять интересы Херсонской области в столице.

Но расследователи утверждают, что главными заботами представительств “субъектов” со столицами в Геническе и Мелитополе будут “встречи-проводы чиновников” и “лоббирование интересов местных барыг в коридорах российских властей”.

“Однако задачи спецслужб РФ, несомненно, будут в приоритете”, – говорится в материале.

Что известно о Владимире Боделане

С декабря 2010 года Владимир Боделан занимал должность начальника Главного территориального управления МЧС в Одесской области.

При его руководстве, 2 мая 2014 года, в одесском Доме профсоюзов возник пожар в результате массовых беспорядков между проукраинскими активистами и антимайдановцами. В результате этих трагических событий погибли 42 человека.

После этого Боделан был отстранен от должности и через несколько месяцев уволен.

По данным следствия, причиной массовой гибели 2 мая 2014 года стали действия Владимира Боделана, который находился на месте пожара и отдал приказ пожарным расчетам не выезжать на вызов.

Против Владимира Боделана было открыто уголовное производство по ст. 135 ч. 3 УК Украины (оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям).

В 2016 году подозреваемый был объявлен в розыск, но к этому времени он уже успел сбежать из Украины в аннексированный Крым.

В 2017 году стало известно, что Владимир Боделан получил российское гражданство и продолжил карьеру, получив должность начальника “крымского филиала” Центра стратегических исследований гражданской защиты МЧС РФ.

В ходе журналистского расследования были получены сведения, что после оккупации Херсонской области Владимир Боделан стал заместителем Сальдо.

Читайте ведущие новости дня: