Путин вызывает резервистов на военные сборы: что это значит

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на документ, опубликованный 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу президента государства-агрессора, в 2024 году находящиеся в запасе граждане будут призваны для прохождения военных сборов в вооруженных силах, войсках Росгвардии, спасательных военных формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ.

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На основании указа мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов, после чего начинается рассылка повесток находящимся в запасе гражданам.

Российские пропагандисты уверяют, что этот призыв резервистов является плановым мероприятием.

Напомним, в конце прошлого 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что во время объявленной "частичной мобилизации" в армию призвали 300 тысяч человек. Необходимости в новой волне мобилизации якобы нет.

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