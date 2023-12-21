В ГУР рассказали, сколько людей РФ может мобилизовать ежедневно

В России растет недовольство войной. При этом страна-агрессорка ежедневно способна призвать к своим Вооруженным силам путем мобилизации и рекрутирования около 1000-1200 человек.

Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в ходе дискуссии в рамках мероприятия "Украина и мир впереди 2024 года".

По словам Скибицкого, уровень недовольства российского населения принудительной мобилизацией вырос почти до 70%.

"По разным подсчетам, каждый день Россия способна призывать к своим вооруженным силам путем мобилизации и рекрутирования около 1000-1200 человек. Это ежедневно", ― сказал Вадим Скибицкий.

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Россия пытается поддерживать уровень укомплектованности своей группировки, находящихся на линии столкновения боевых частей на уровне 92-95%, чтобы сохранять темп наступления.

Как мы сообщали ранее, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что количество российских военнослужащих планируют довести до 1,5 млн человек. Российский министр оправдывает такое решение якобы нарастанием внешних угроз для РФ. Среди причин, включая вступление Финляндии в НАТО, а также подготовку к членству в Альянсе Швеции.

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