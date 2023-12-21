У ГУР розповіли, скільки людей РФ може мобілізувати щоденно

У Росії зростає невдоволення війною. При цьому країна-агресорка щоденно здатна призвати до своїх Збройних сил шляхом мобілізації та рекрутування близько 1000-1200 осіб.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький під час дискусії у межах заходу "Україна та світ попереду 2024".

За словами Скібіцького, рівень невдоволення російського населення примусовою мобілізацією зріс майже до 70%.

"За різними підрахунками, кожного дня рф здатна призивати до своїх збройних сил шляхом мобілізації та рекрутування близько 1000-1200 осіб. Це щоденно", ― сказав Вадим Скібіцький.

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Росія намагається підтримувати рівень укомплектованості свого угруповання, бойових частин, які перебувають на лінії зіткнення, на рівні 92-95%, щоб зберігати темп наступу.

Як ми повідомляли раніше, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що кількість російських військовослужбовців планують довести до 1,5 млн осіб. Російський міністр виправдовує таке рішення нібито наростанням зовнішніх загроз для РФ. Серед причин, зокрема – вступ Фінляндії до НАТО, а також підготовка до членства в Альянсі Швеції.

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