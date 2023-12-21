Апеляційний суд ухвалив рішення щодо тримання під вартою Коломойського

Апеляційний суд залишив запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою до 26 січня 2024 року, однак зменшив розмір застави до 2 мільярдів 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє “Суспільне” із зали суду.

Адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану здоровʼя їхнього підзахисного.

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Однак апеляцію сторони захисту судді не підтримали.

Раніше Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 3 млрд 712 тисяч грн.

Нагадаємо, бізнесмен Коломойський перебуває під вартою від вересня 2023 року і суд вже подовжував термін дії цього запобіжного заходу. Востаннє – до 2 грудня. Його підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку".

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