Апелляционный суд принял решение о содержании под стражей Коломойского

Судьи уменьшили размер залога на 1 млрд грн.
Апелляционный суд оставил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в виде содержания под стражей до 26 января 2024 года, однако уменьшил размер залога до 2 миллиардов 700 тысяч гривен.
Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.
Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.
Однако апелляцию стороны защиты судьи не поддержали.
Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 3 млрд 712 тысяч грн.
Напомним, бизнесмен Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года и суд уже продлевал срок действия этой меры пресечения. В последний раз – до 2 декабря. Он подозревается в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".
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