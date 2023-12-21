Апелляционный суд принял решение о содержании под стражей Коломойского

Апелляционный суд оставил меру пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского в виде содержания под стражей до 26 января 2024 года, однако уменьшил размер залога до 2 миллиардов 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья их подзащитного.

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Однако апелляцию стороны защиты судьи не поддержали.

Ранее Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 3 млрд 712 тысяч грн.

Напомним, бизнесмен Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года и суд уже продлевал срок действия этой меры пресечения. В последний раз – до 2 декабря. Он подозревается в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и в завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".

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