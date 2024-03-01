Путін викликає резервістів на військові збори: що це означає

Російським військовозобов'язаним громадянам, які перебувають у запасі, почнуть приходити повістки.
Президент Російської Федерації Володимир Путін видав указ про призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на документ, опублікований 1 березня на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Згідно з указом президента держави-агресорки, у 2024 році громадяни, які перебувають у запасі, будуть призвані для проходження військових зборів у збройних силах, військах Росгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ.
На підставі указу мобілізаційне управління Міноборони готує відповідну директиву, яка надходить до військкоматів регіонів, після чого починається розсилка повісток громадянам, які перебувають у запасі.
Російські пропагандисти запевняють, що цей призов резервістів є плановим заходом.
Нагадаємо, наприкінці минулого 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що під час оголошеної "часткової мобілізації" до війська призвали 300 тисяч осіб. Необхідності у новій хвилі мобілізації нібито немає.
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