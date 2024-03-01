Путін викликає резервістів на військові збори: що це означає

Російським військовозобов'язаним громадянам, які перебувають у запасі, почнуть приходити повістки.

Президент Російської Федерації Володимир Путін видав указ про призов на військові збори громадян, які перебувають у запасі.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на документ, опублікований 1 березня на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з указом президента держави-агресорки, у 2024 році громадяни, які перебувають у запасі, будуть призвані для проходження військових зборів у збройних силах, військах Росгвардії, рятувальних військових формуваннях МНС, органах державної охорони та ФСБ.

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На підставі указу мобілізаційне управління Міноборони готує відповідну директиву, яка надходить до військкоматів регіонів, після чого починається розсилка повісток громадянам, які перебувають у запасі.

Російські пропагандисти запевняють, що цей призов резервістів є плановим заходом.

Нагадаємо, наприкінці минулого 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив, що під час оголошеної "часткової мобілізації" до війська призвали 300 тисяч осіб. Необхідності у новій хвилі мобілізації нібито немає.

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