Смерть Навального: чи відбудеться радикалізація протестів у Росії — думка експерта

Після загибелі головного російського опозиціонера кремлівський режим стане ще жорстокішим - буде ще більше репресій, політичного та міліцейського терору.

Загибель російського опозиціонера Олексія Навального в колонії може спонукати росіян до більш радикального спротиву кремлівському режиму.

Таку думку висловив російський соціолог, політичний експерт, журналіст та публіцист Ігор Ейдман в ефірі телеканалу “Еспресо”.

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“Це [загибель Навального], можливо, вплине на радикалізацію протесту, вони вже, мабуть, не будуть такими мирними, тому що влада просто відморозилася, що називається, від цих подій. Ми бачимо, що люди все гірше вступають в російську армію. Я думаю, що вбивство Навального багатьох мотивує до спротиву - протистояти силою цьому режиму, бо поки ще є інша можливість (але вона може закінчитись) - поїхати за кордон, в Західну Європу. Я думаю, що багато людей виберуть цей шлях, але багато людей також стануть радикальніше протистояти цьому режиму", - припустив він.

Водночас Ігор Ейдман зауважив, що смерть Навального не вплине на трансформацію кремлівського режиму у бік послаблення. Навпаки, на його думку, він стане ще жорстокішим - буде ще більше репресій, політичного та міліцейського терору.

“Ця подія, на жаль, не вплине на політичну ситуацію в Росії, російська влада продовжує тиснути на суспільство і Навальний - це не перша жертва путінського режиму”, - зазначив експерт.

За його словами, Кремль може використати цю ситуацію, щоб деморалізувати російське суспільство думкою про те, що вже нічого зробити неможливо у державі, де навіть Навального “цинічно посадили й тепер цинічно вбили".

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексій Навального поховали у Москві 1 березня 2024 року на Борисівському кладовищі. На прощання з політиком прийшло багато людей.

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