ГСЧС ликвидировала последствия удара по Сумам – фото, видео

Гражданские объекты всегда под прицелом врага.
В пятницу, 12 апреля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Сумам. В результате атаки серьезно поврежден объект гражданской инфраструктуры и жилые дома мирных граждан.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар в нежилом помещении. Кроме этого, сотрудники ГСЧС проводили аварийно-восстановительные работы в жилом секторе.
"В общей сложности было утеплено с помощью пленки 55 окон в трех многоквартирных жилых домах", — подытожили в ведомстве.
Напомним, 12 апреля в Сумах произошли взрывы.
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