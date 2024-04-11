В Сумах раздался взрыв: предварительно сообщают о КАБ

По предварительной информации, оккупанты снова выпустили по Сумщине управляемые авиационные бомбы (КАБы).
В Сумах к вечеру 11 апреля раздался взрыв.
Об этом сообщили корреспонденты "Общественного".
По информации моинтиринговых чатов, россияне атаковали город Кабом.
Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало об активности тактической авиации на северо-востоке страны. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Ранее говорилось, что россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданских сотни авиабомб. Также напомним, что российская армия нанесла авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре.
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