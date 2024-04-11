У Сумах пролунав вибух: попередньо повідомляють про КАБ

За попередньою інформацією, окупанти знову випустили по Сумщині керовані авіаційні бомби (КАБи).

У Сумах надвечір 11 квітня пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

За інформацією моінтирингових чатів, росіяни атакували місто КАБом.

Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про активність тактичної авіації на північному-сході країни. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Раніше йшлося про те, що росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб. Також нагадаємо, що російська армія завдала авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.