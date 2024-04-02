У Сумах пролунав вибух: що відомо

За інформацією Повітряних сил, окупанти знову випустили по Сумщині керовані авіаційні бомби (КАБи)

Пізно увечері у вівторок, 2 квітня, у Сумах пролунав потужний вибух.

За інформацією моінтирингових чатів, росіяни атакували місто КАБом. Перед цим у Повітряних силах попередили, що окупанти знову випустили по Сумщині керовані авіаційні бомби (КАБи)

Станом на 22:08 у Сумах відмінили сигнал повітряної тривоги.

Раніше ми писали, як росіяни нещадно знищують Сумщину та скидають на цивільних сотні авіабомб.

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