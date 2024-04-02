Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумах раздался взрыв: что известно

В Сумах раздался взрыв: что известно

Сумы. Фото: Сумской городской совет.

По информации Воздушных сил, оккупанты снова выпустили по Сумщине управляемые авиационные бомбы (КАБы)

Поздним вечером во вторник, 2 апреля, в Сумах раздался мощный взрыв.

По информации моинтиринговых чатов, россияне атаковали город КАБом. Перед этим в Воздушных силах предупредили, что оккупанты снова выпустили по Сумщине управляемые авиационные бомбы (КАБы)

По состоянию на 22.08 в Сумах отменили сигнал воздушной тревоги.

Ранее мы писали, как россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданские сотни авиабомб.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация