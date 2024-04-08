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Авіаудар по Сумах: в ОВА повідомили про наслідки денного обстрілу

Авіаудар по Сумах: в ОВА повідомили про наслідки денного обстрілу

Російська авіабомба ФАБ-250 / Фото: Militarnyi

Усім пораненим оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Внаслідок авіаційного удару по місту Суми, який росіяни здійснили 8 квітня після 15-ї години по обласному центру поранення різного ступеня тяжкості отримали три людини.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"Пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Виникло загорання сухої рослинності на площі 150 м. кв. Наразі пожежу ліквідовано" . заявили в ОВА.

.Раніше ТСН.ua повідомляв, що після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Про це заявили у військовій адміністрації.

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