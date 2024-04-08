Авіаудар по Сумах: в ОВА повідомили про наслідки денного обстрілу

Усім пораненим оперативно надано необхідну медичну допомогу.
Внаслідок авіаційного удару по місту Суми, який росіяни здійснили 8 квітня після 15-ї години по обласному центру поранення різного ступеня тяжкості отримали три людини.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"Пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Виникло загорання сухої рослинності на площі 150 м. кв. Наразі пожежу ліквідовано" . заявили в ОВА.
.Раніше ТСН.ua повідомляв, що після 15:00 росіяни здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Про це заявили у військовій адміністрації.
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